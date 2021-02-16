Kayserispor'da, Sivasspor mesaisi devam ediyor

HES Kablo Kayserispor, ligin 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve çift kale maç yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.