Kayserispor'da sürpriz son! Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi - Son Dakika
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Kayserispor'da sürpriz son! Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi

01.06.2022 12:22
Kayserispor'da sürpriz son! Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "31.05.2022 itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Süper Lig'de zaman zaman küme düşme tehlikesi yaşayan, Türkiye Kupası'nda finale kalma başarısı gösteren ancak kupayı Sivasspor'a kaptıran Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Kayserispor konuya ilişkin yaptığı açıklamada Hikmet Karaman'a teşekkür ederken, "31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Kayserispor'da sürpriz son! Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi - Son Dakika


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