Kayserispor\'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. İki taraf da hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarına tepki gösterirken Kayserispor'dan bomba bir gönderme geldi.
Kayserispor'dan yapılan paylaşımda Galatasaraylı futbolcu Mertens'in hakem Atilla Karaoğlan'a sarıldığı fotoğraf kullanıldı. Paylaşımda, "Endişeye mahal yok endişeye." ifadeleri kullanıldı.
Kayserispor'un yaptığı o paylaşım:
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