Kayserispor\'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme

Oktay KUŞÇU: GS kazanınca sorun var, fb beleşten kazanınca sorun yok yani ben öyle anladım şimdi. Adam gibi bir fenerli çıksın desin ki fb gs maçında Galatasaray'ın penaltısı, Djiku'nun da kırmızısı verilmedi desin. Ama nerede öyle yürekli adam gibi fenerli! 71 184