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Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme - Son Dakika
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Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösteren Kayseri cephesinden karşılaşmanın ardından yapılan göndermede Galatasaraylı futbolcu Mertens'in hakeme sarıldığı bir fotoğraf kullanılarak, ''Endişeye mahal yok endişeye'' ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor\'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
16.01.2024 - 08:12,  Güncelleme: 08:34
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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. İki taraf da hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarına tepki gösterirken Kayserispor'dan bomba bir gönderme geldi.

"ENDİŞEYE MAHAL YOK"

Kayserispor'dan yapılan paylaşımda Galatasaraylı futbolcu Mertens'in hakem Atilla Karaoğlan'a sarıldığı fotoğraf kullanıldı. Paylaşımda, "Endişeye mahal yok endişeye." ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor'un yaptığı o paylaşım:

Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası Mertens ile hakemin fotoğrafı üzerinden bomba gönderme
YORUMLAR (5)
  • Oktay KUŞÇU: GS kazanınca sorun var, fb beleşten kazanınca sorun yok yani ben öyle anladım şimdi. Adam gibi bir fenerli çıksın desin ki fb gs maçında Galatasaray'ın penaltısı, Djiku'nun da kırmızısı verilmedi desin. Ama nerede öyle yürekli adam gibi fenerli! 71 184
  • Uğur RİZE: Caz yapmayın caz hakeme sarılmıs yarı ofsayt sistemi olmasaydı fener berabere kalırdı bunu nie demiyorsunuz he Yanıtla 75 139
  • Gürhan TUNALI: Yazıklar olsun. Türk futbolu adına utanç verici bir gece.... Yanıtla 130 71
  • Ender DENİZ: GS 50 Maç oynasa 40'ında kesin penaltı var :)) Yanıtla 104 63
  • FATİH ŞAHİN: Ali koçun paralı askerleri sizi Hakem gsnin hakkını yedi maçta Yanıtla 2 5

Dries Mertens, Futbol, Spor, Son Dakika

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