Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

22.12.2024 14:47  Güncelleme: 14:56
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi. Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.

SALLAI CEZALI, 3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi de maçın kadrosunda yer alamayacak. Öte yandan Cimbom'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

19 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

LİGİN EN ÇOK GOL ATANI

Süper Lig'de 42 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Ligde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Antalyaspor, Samsunspor ve Sivasspor'a 3'er, Hatayspor, Eyüpspor, Konyaspor ve Beşiktaş'a 2'şer, Alanyaspor ve Bodrum FK'ye 1'er gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 14 maçta 10 kez fileleri havalandırdı Süper Lig'de 10 karşılaşmada 7 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

YUNUS GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol kaydeden milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor. Son olarak ligin 16. haftasındaki Trabzonspor maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 15 maçta 4 gol kaydetti.

DEPLASMANDA PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Bodrum FK ve Sivasspor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı. Cimbom, bu sezon sadece sahasında Kasımpaşa ve Eyüpspor'a puan kaybetti.

Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11\'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    GS En Son Bjk Kupada Koydu O Gündür Bugündür Yenilmiyor Sürpriz Yok Kazanır Şampiyonluk Geliyor 3 2 Yanıtla
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