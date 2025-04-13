Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart gören Majid Hosseini ve sarı kart gören futbolcuları Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolevetsios ve Miguel Cardoso cezalu duruma düştü. Bu isimler, haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekler.

13.04.2025 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılılarda galibiyet sevinci gölgeyen bir sorun da patlak verdi.

GALİBİYET GOLÜ CARDOSO'DAN

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanırken, Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Miguel Cardoso attı.

Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

Kayserispor, Majid Hosseini'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi bıraktı. Hosseini dışında sarı kart gören Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolevetsios ve Miguel Cardoso, cezalı duruma düştü. Bu oyuncular, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak

SERİYE BAĞLADILAR

Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. konuk takım ise ligde üç hafta sonra mağlubiyet yaşadı. Kayseri temsilcisi, bu galibiyetle 36 puana yükseldi. İstanbul ekibi ise 39 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayseri, Miguel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • KaraKartal:
    kendine bağladıkları takımları çıkarıp, lig 10 kaliteli takımla oynansa fb küme düşecek herhalde... Beşiktaş'a gelince bi yerlerini yırtan anadolu takımlarının rakibine göre işler çevirmesi yüzünden puan farkı oluşuyor. 82 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya ne tesaduf.. Bodrum'un da 7 oyuncusu oynamamisti o kadar tesaduf .. dert 5. yildizi taktirmamak. 63 2 Yanıtla
  • İbrahim İlhan:
    Bilerek yaptılar 34 4 Yanıtla
  • KaraKartal:
    tüm borçları bankasıyla karşılıyor. her hafta başka olay, diğeri ortağı tüm asları yedek tutuyor. kasımpatı desen 25 maçtır kaybediyor ama rakip Beşiktaş olunca kuruluş amaçları Beşiktaş'ı yenmekmiş gibi mücadele ediyorlar! her yer skandal ! 37 0 Yanıtla
  • Göztepeli:
    tff fb için şehir şehir hak yedikçe, sarı öküzü verdikçe sıra hepinize gelir. bjk gs ts ve anadolu kulüpleri ayakta uyutuluyor, devam edin siz bunların her şımarıklığına göz yummaya sessiz kalmaya. 30 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    oynasa ne olur 6 atarız 3 20 Yanıtla
  • Ali Arat:
    yahu boşverin Kayseriyi fenevi. biz önümüzdeki 6 maçı alalım isterlerse sahaya çıkmasınlar. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
Üç çocuk annesi Pınar’ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun Üç çocuk annesi Pınar'ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun
Altay Bayındır’ın beklediği fırsat ayağına geldi Altay Bayındır'ın beklediği fırsat ayağına geldi
Buna yatırım yapan bir haftada yüzde 6 para kazandı Buna yatırım yapan bir haftada yüzde 6 para kazandı
Bankalar altın fiyatı tahminlerini güncelledi Yeni rakam öyle böyle değil Bankalar altın fiyatı tahminlerini güncelledi! Yeni rakam öyle böyle değil
Olası İstanbul depreminde yeni perde İki il arasındaki kabuk inceldi Olası İstanbul depreminde yeni perde! İki il arasındaki kabuk inceldi
Milyonlarca dolarlık Solana yatırımı yapan şirketin hisseleri tavan yaptı Milyonlarca dolarlık Solana yatırımı yapan şirketin hisseleri tavan yaptı
Yer: İstanbul Erkek arkadaşının evinin önüne gelen kadını böyle dövdüler Yer: İstanbul! Erkek arkadaşının evinin önüne gelen kadını böyle dövdüler
İSKİ çalışmasında doğal gaz patlaması, facianın eşiğinden dönüldü İSKİ çalışmasında doğal gaz patlaması, facianın eşiğinden dönüldü

17:52 Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
17:26 Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
15:55 Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu
14:40 Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
11:47 Görüşmede Erdoğan’dan 13 maddelik talepleri oldu mu DEM Parti’den açıklama var Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var
11:43 Ahmet Şara’nın eşi de ’Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı Ahmet Şara'nın eşi de 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı
11:33 İki saatlik yol bir saate düşecek İki saatlik yol bir saate düşecek
11:25 Beşiktaş’ın toplam borcu belli oldu Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu
11:17 Adana’da çekilen görüntüye bakın İnsan kendine bunu neden yapar Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?
11:10 Kızılcık Şerbeti’nde duygusal veda Kızılcık Şerbeti'nde duygusal veda
11:06 KKTC’de garip protesto Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti KKTC'de garip protesto! Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti
11:02 Kayseri’de medya zirvesi TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu Kayseri'de medya zirvesi! TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu
10:56 Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kavga çıktı Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 19:09:51. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement