Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

05.04.2022 09:26
Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Kayserispor, ligin 32.haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Yukatel Kayserispor, ligin 32.haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 32. hafta maçında İzmir'de oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde gerçekleşen antrenmanlarda sakatlığı devam eden Bernard Mensah dışında bütün oyuncular yer aldı. Antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yapan teknik adam Karaman uyarılarda bulundu. Son oynanan Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam ise takımla çalışmalara başladı.

Kayserispor bugün yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - KAYSERİ

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

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Onur Bulut İzmir'de oynamayacak Onur Bulut İzmir'de oynamayacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

Kayserispor, Karaman, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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