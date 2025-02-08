Kayserispor, Konyaspor\'u 3-2 mağlup etti

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Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

5 GOLLÜ DÜELLO

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 55. dakikalarda Duckens Nazon ve 23. dakikada Miguel Cardoso kaydetti Konyaspor'un gollerini ise 45+1'de Danijel Aleksic ve 69. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

KONYASPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta'nın golüyle durumu 3-3'e getirdi ancak VAR'da yapılan yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

UZATMALARDA KIRMIZI KART ÇIKTI

Öte yandan Konyaspor'da Emmanuel Boateng maçın 90+1. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

YENİ YILDA İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Öte yandan Son galibiyetini 8 Aralık 2024 tarihinde Alanyaspor'u 2-0 yenerek alan Kayseri ekibi, yeni yıldaki ilk galibiyetini aldı.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Kayserispor puanını 23'e yükseltmiş oldu. Konyaspor'un deplasmanda kazanamama serisi 4 maça yükseldi ve 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Konyaspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak.