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Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor - Son Dakika
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Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-3 yendiği maçta kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasını istiyor.

Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
20.12.2023 - 19:46,
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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-3 yendiği maçta hakeme itiraz ederek kırmızı kart gören ve Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş'a sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösteriyor.

TARAFTAR ÖFKE KUSUYOR

Mert Hakan'ın kırmzı kart görmesi sonrası öfkeden deliye dönen sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcunun takımdan gitmesi gerektiği yönünde binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor
Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor
Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor
Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor - Son Dakika


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