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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-3 yendiği maçta hakeme itiraz ederek kırmızı kart gören ve Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş'a sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösteriyor.
Mert Hakan'ın kırmzı kart görmesi sonrası öfkeden deliye dönen sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcunun takımdan gitmesi gerektiği yönünde binlerce yorum yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor - Son Dakika