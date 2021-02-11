Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

11.02.2021 15:17

Hes Kablo Kayserispor, ligin 25'inci haftasında evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 25'inci haftasında evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 25'inci haftasında cumartesi gübü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcular, kondisyon çalışmaları ve çift kale maç yaptı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

MKE Ankaragücü, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:44 İmamoğlu'nun "İktidar İçin Değişim" çağrısını ilan edeceği internet sitesi yayına girdi
17:40 İmamoğlu'nun "İktidar İçin Değişim" çağrısını ilan edeceği internet sitesi yayına girdi
17:08 En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak
17:04 Son Dakika: En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak
16:51 Taliban, Afganistan'da kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladı
16:48 Taliban'dan bir tepki çeken adım daha! Ülkedeki kuaför ve güzellik salonlarını yasakladılar
16:30 İsrail Uyruklu Baba ve Oğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçağı Kaçırdı
16:27 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli saatler! Aprona atlayan İsralli baba ve oğlu gözaltına alındı
15:54 Hadise'nin Bircan Bali'ye açtığı dava sonuçlandı
15:54 Ümüt Özat, Acun Ilıcalı'ya Yanıt Verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 18:18:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement