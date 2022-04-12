Kayserispor-Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor-Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu

12.04.2022 08:35
Kayserispor-Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Rizespor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor ile Rizespor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, taraftar desteği istedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor- Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları 25 TL ila 90 TL arasında satışa çıkarıldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rizespor maçında taraftar desteğini tribünde hissetmek istediklerini ifade ederek, "Taraftarımızın desteğini görmek istiyoruz. Taraftarımız ile bütünleşip 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

Kayserispor kulübü tarafından belirlenen ve Passolig tarafından satışa sunulan Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Güney alt tribün bileti 25 TL

Kuzey üst tribün bileti 25 TL

Kuzey alt tribün bileti 25 TL

Doğu üst tribün bileti 35 TL

Doğu alt tribün bileti 55 TL

Batı alt tribün bileti 75 TL

Batı balkon tribün bileti 90 TL - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Berna Gözbaşı, Kayserispor, Türk Lirası, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor-Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
08:32 Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu! Halı saha maçı yapıp, langırt oynadı
08:20 Emekliler saat 16.00'ya kilitlendi: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Erdoğan açıklayacak
07:55 Britney Spears üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu
07:53 İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı: Fatih surlarının yakınında yarı çıplak haldeydi
07:48 12 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? Soğuklar sürecek mi: İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerimizdeki hava durumu
07:43 İki fotoğraf, aynı kent: Balkan soğukları halkı eve kapatınca Tekirdağ sessizliğe büründü
00:53 Iğdır'ın Halfeli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:38 Ünlü yorumcudan Ali Koç'a Vitor Pereira çağrısı
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu
00:13 Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 08:41:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor-Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement