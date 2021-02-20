Kayserispor, Sivasspor maçına hazır - Son Dakika
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Kayserispor, Sivasspor maçına hazır

20.02.2021 14:55
Kayserispor, Sivasspor maçına hazır

HES Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

HES Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'yı yenip, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü ile berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Ligde 25'inci hafta sonunda 25 puanla 16'ncı sırada yer alan Kayseri temsilcisi, bugün kara yolu ile Sivas'a hareket edecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleye sarı kırmızılıların Doğan, Behich, Sapunaru, Uğur, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Maglica, Lennon ve Luckassen 11'i ile çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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