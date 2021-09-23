Kayserispor taraftarlarının 3. golden sonraki sevinci gülümsetti

Kayserispor taraftarı 2 kişinin, Galatasaray'a karşı atılan 3. goldeki sevinci kameralara yansıdı.

Kayserispor taraftarı 2 kişinin, Galatasaray'a karşı atılan 3. goldeki sevinci kameralara yansıdı. Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek, puanını 10'a çıkardı. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelenin 53. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Mame Thiam, taraftarları büyük sevince boğdu. Bu sırada, bir dükkanda maçı izleyen iki taraftar da Thiam'ın kullandığı penaltıyı filelere göndermesinin ardından büyük sevinç yaşadı. İkilinin sevinci yüzleri gülümsetirken, o anlar kameralara yansıdı. - KAYSERİ

Son Dakika

Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt

Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor

Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var

Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik

İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı

Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi

Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı