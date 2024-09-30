Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa etti - Son Dakika
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Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa etti

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Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-0 kaybettikleri maçın ardından istifa etti. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligde galibiyet bulunmuyor.

30.09.2024 23:12  Güncelleme: 08:02
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından istifa etti.

"BIRAKMA KARARI ALDIM"

Genç çalıştırıcı, yaptığı açıklamada, "Her şeyi yaptık, bir tek bırakma kararı kaldı. Bugün bırakma kararı aldım. Bir kan değişikliği lazımdı. Bu değişikliğin şehre iyi geleceğini düşündüğüm için gidiyorum. Transfer cezası var diye bırakma kararı almıyorum. Kayserispor'a bir kan değişikliği gerekli olduğu için bu kararı aldım" ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR KARİYERİ

Sarı-kırmızılı ekibin başında 21 maça çıkan Burak Yılmaz, Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Kaysersipor, bu sezon Süper Lig'de henüz galibiyet alamadı.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa etti

Trendyol Süper Lig, Burak Yılmaz, Kayserispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mauro Sicardi:
    Hediyeyi verdikten sonra istifa etmiş 41 65 Yanıtla
    sudem meliss:
    Sen hediye görmedin 7 6
  • sudem meliss:
    Senden teknik direktör falan olmaz. boşuna çabalıyor amacı yok bile 68 12 Yanıtla
  • İlyas Taş:
    Sevimsiz adam 54 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    satti gitti. net. ideal onbiri bozup coluk cocuk koymak nedir 26 31 Yanıtla
  • Uçan Adam:
    Bence erken bir karar.Yönetimin bu karardan vazgeçirmesi için Hocanın arkasında durması gerekiyor 23 29 Yanıtla
    Eski Tüfek.:
    Neden yanında değilde ,arkasında...??? 4 4
  • Muhammed null:
    Beni Ben yapan Gayseri Diyordu.:) 20 5 Yanıtla
  • Selim Tekel:
    çatır çatır oynadık ne hediyesi sicardii 13 6 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    ya transfer açık olsa ne olacak para yok . thiam gitmeyecekti hocalığı tartışılır ne iyi ne çok kötü . yılmaz vural gelsin döve döve ligde bırakır 2 3 Yanıtla
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