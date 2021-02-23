Kayserispor Uğur Kulaksız'a emanet - Son Dakika
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Kayserispor Uğur Kulaksız'a emanet

23.02.2021 23:47

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Dan Petrescu ile yolların ayrılmasının ardından takım, Alt Yapı Koordinatörü Uğur Kulaksız'a emanet edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Dan Petrescu ile yolların ayrılmasının ardından takım, Alt Yapı Koordinatörü Uğur Kulaksız'a emanet edildi.

Sezona teknik direktör Bayram Bektaş ile başlayan Hes Kablo Kayserispor'da sonrasında Samet Aybaba görev alırken, tecrübeli teknik adamın ayrılığı sonrası sarı kırmızılı takımla 2 maça çıkan Kayserispor Alt Yapı Koordinatörü Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli, ligin 17'nci haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0'lık sonuçla geçerken 18'inci haftada da sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etmişti. Sonrasında Kayserispor, Romen teknik direktör Dan Petrescu'ya emanet edildi. Kulüpten yapılan açıklamayla Dan Petrescu'dan boşalan koltuğa yeniden Uğur Kulaksız getirildi. Konu ile ilgili paylaşımda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Emeklerimizin karşılığını almak, huzur içinde bir ortamda Kayserisporumuza yakışır futbol izlemek istiyoruz. Futbolcularımız, Uğur hocamıza güveniyoruz" paylaşımında bulunuldu.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayserispor Uğur Kulaksız'a emanet - Son Dakika
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