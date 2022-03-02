Kayserispor yarı finalde - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalde Beşiktaş'ı 2-1 yenerek eleyen Yukatel Kayserispor'da tur coşkusu hakim.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve maçı 2-1 kazanan Yukatel Kayserispor'da yarı finale yükselmenin gururu ve sevinci yaşanıyor. Maçın ardından sarı kırmızılı takım, soyunma odasında turu geçmenin mutluluğunu yaşadı.

Güçlü rakibini Mairo Gavranovic ve Miguel Cardoso'nun golü ile 2-1 mağlup eden Yukatel Kayserispor yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti. - KAYSERİ