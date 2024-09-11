Kazandığı parayı duyunca inanamayacaksınız! Yusuf Dikeç köşeyi döndü - Son Dakika
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Spor

Kazandığı parayı duyunca inanamayacaksınız! Yusuf Dikeç köşeyi döndü

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ve gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, 300 Cumhuriyet Altını (5.600.000 TL) para ödülü kazandı.

11.09.2024 11:09  Güncelleme: 11:22
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye'de, madalya kazanan sporculara verilecek para ödülü sahiplerine teslim edildi.

YUSUF DİKEÇ'E 300 CUMHURİYET ALTINI

Yönetmelik gereği altın madalya kazanan sporculara verilen 1000 cumhuriyet altını değerindeki ödülden bu yıl kimse yararlanamazken, gümüş madalya kazanan sporculara 600, bronz madalya kazanan sporculara ise 300 cumhuriyet altını verildi.

Olimpiyat oyunlarına Türkiye adına damga vuran isim, karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç oldu. Diğer sporcuların aksine profesyonel ekipman kullanmayan ve rahat tavırlar sergileyen Dikeç'in pozu dünyadaki birçok sporcu tarafından taklit edilirken, ikon haline gelen 51 yaşındaki sporcuya verilen para ödülünün Türk lirası karşılığı belli oldu.

Kazandığı parayı duyunca inanamayacaksınız! Yusuf Dikeç köşeyi döndü

Bireysel sporların aksine, bir takım sporunda başarı elde eden oyuncuların para ödülü de bu kritere göre değerlendirildi. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın bir takım sporunda gümüş madalya kazanması nedeniyle her sporcuya 300 cumhuriyet altını değerinde ödeme yapıldı.

5.5 MİLYON TL DEĞERİNDE

Olimpiyat oyunlarında kazanılan paraların teslim edilmesiyle birlikte Yusuf Dikeç, yaklaşık 5.5 milyon lira değerinde para ödülüne hak kazanmış oldu. Türkiye, olimpiyat madalyalarına en yüksek para ödülünü veren ülkeler arasında üst sıralarda yer alırken, ilk sıradaki ülke ise Hong Kong oldu. Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi altın madalyaya 25 milyon 422 bin TL, gümüş madalyaya 12 milyon 711 bin TL, bronzaysa 6 milyon 355 bin TL ödül vermekte.

Kazandığı parayı duyunca inanamayacaksınız! Yusuf Dikeç köşeyi döndü

Cumhuriyet Altını, Türkiye, Finans, Gümüş, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kazandığı parayı duyunca inanamayacaksınız! Yusuf Dikeç köşeyi döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • emrah oğuz: 5.5 milyon la köşe dönülmesi için o parayla 20 sene öncesine gitmesi lazım. 181 8 Yanıtla
  • Bulent Korkmaz: İstanbul bahçelievlerde yeni yapılan daireler 20 milyon tl 5.5 milyona köşeyi zor döner hakkıdır adamın helal olsun 149 4 Yanıtla
  • Samet Aldemir: hakkıdır dünya bizi konuşuyorsa Yusuf dikeç sayesinde az bile verilen para 132 4 Yanıtla
  • Salih Gökçek: 1 daire parası anca bu haberi 20 yıl önce mi yaptınız 99 2 Yanıtla
  • Behzat: elbette milli gururumuz fakat ulkece karşı olduğumuz silahı bu gençlere özendirmeseydi. 7 79 Yanıtla
  • Mehmet Güler: Helalı hoş olsun bu paranın bin katı reklamımız oldu 64 2 Yanıtla
  • ismail: bu zamanda orta seviyede bir daire bile alınamıyor 51 2 Yanıtla
  • Ömer Bilgin: helal olsun, çokta değil bir daire parası değil 41 2 Yanıtla
  • İskender Ay: Bu haber yapılırken manşete iyi bir başlık atsaydınız bari iyi ki dudaklarımız falan uçuklamadı Bu görüşle yapılan başlığa bakarsak çok geriye gitmemiz gerekli ve.yine gereksiz haber Yusuf bey daha fazlasını hak etti çok bir miktar zaten adam bir x hesabı açtı o paranın fazlasını aldı zaman böyle artık . 31 1 Yanıtla
  • Ayhan Cansever: kanunlar gereği altin madalya kazanana da bin adet cumhuriyet altını veriliyor. yusuf dikeç'e özel bir durum değil bu. 22 2 Yanıtla
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