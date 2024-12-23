Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Keçiören\'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu, 20-22 Aralık tarihleri arasında 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton İlçe Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyonada, aile bireyleri 7 farklı kategoride birlikte yarıştı. Şampiyonanın açılışını Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara İl Başkan Yardımcısı Çağrı Oktar yaptı.

23.12.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören'de bulunan Taha Akgül Spor Salonu, 20-22 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton İlçe Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen şampiyonada, aile bireylerinin birlikte mücadele ettiği yedi farklı kategori yer aldı.

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Anne-Kız, Anne-Oğul, Baba-Kız, Baba-Oğul, Kardeş, Dede-Torun, Nine-Torun kategorilerinde yarışan aileler eğlenceli vakit geçirdi.

Şampiyonanın açılışını Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara İl Başkan Yardımcısı Çağrı Oktar yaptı.

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Turnuvanın ödül törenine AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar, İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri, Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Akışık, Badminton Ankara İl Temsilcisi Mehmet Tolga Dural ve aileler katıldı.

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Milletvekili Zeynep Yıldız, sporcularla birlikte badminton oynayarak organizasyona renk kattı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Yıldız, sporun aile bağlarını güçlendiren bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Şampiyona, aileler arasında kıyasıya rekabete sahne olurken sporun birlik ve dayanışma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti
Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Kültür Sanat, Taha Akgül, Keçiören, Gençlik, Ankara, Aralık, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
22:31 Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
21:37 Volkan Demirel’den olay tepki Şenol Güneş’in elini sıkmadı Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı
21:19 Narin’i kim neden öldürdü Sanık avukatları tv100’de Narin'i kim neden öldürdü? Sanık avukatları tv100'de!
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
20:23 Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 15:12:07. #1.12#
SON DAKİKA: Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.