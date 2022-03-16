Keçiören'de bir okul daha spor salonuna kavuştu - Son Dakika
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Keçiören'de bir okul daha spor salonuna kavuştu

16.03.2022 14:48
Keçiören'de bir okul daha spor salonuna kavuştu

Keçiören İlkokulu'na inşa edilen kapalı spor salonu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katıldığı törenle açıldı.

Keçiören İlkokulu'na inşa edilen kapalı spor salonu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katıldığı törenle açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Keçiören İlkokulu'na inşa edilen kapalı spor salonunun açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleşti.

"Geleceğimizin hizmetkarıyız"

Spor salonunun açılış töreninde konuşan Altınok, öğrencilerin gelecek için önemine vurgu yaparak "Eğitim neferlerimizi milletimizin, devletimizin, geleceğimizin hizmetkarıyız. Okullar milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Çocuklarımızı dantel gibi nakış nakış oya gibi işleyen hocalarımız var. Bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Altınok konuşmasında öğrenciler için lunapark yapıldığını ve yapımı hala devam eden Cumhuriyet Kulesi'nin en üst katında da uzay terası ve bilim merkezi yapılacağını müjdeledi.

Keçiören İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Azra Ak ise spor salonundan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Tırmanma aletleri, çeşitli oyunlar, basketbol potası ve parkurlar var. Okulumda böyle bir spor salonu açılınca çok güzel olmuş dedim. İyi ki bu okula gidiyorum, hiç ayrılmak istemiyorum. Spor salonu için teşekkür ederim Belediye Başkanım" diye konuştu.

Belediye Başkanı Altınok, törenin ardından spor salonunda incelemelerde bulundu. - ANKARA

Keçiören'de bir okul daha spor salonuna kavuştu
Keçiören'de bir okul daha spor salonuna kavuştu

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Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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