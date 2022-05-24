Kedisine şiddet uygulayan futbolcu Zouma, suçunu kabul etti - Son Dakika
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Kedisine şiddet uygulayan futbolcu Zouma, suçunu kabul etti

24.05.2022 19:48
Kedisine şiddet uygulayan futbolcu Zouma, suçunu kabul etti

Kedisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye çıkan İngiltere Premier Lig ekibi West Ham Unitedlı futbolcu Kurt Zouma, suçunu kabul etti.

Kedisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye çıkan İngiltere Premier Lig ekibi West Ham Unitedlı futbolcu Kurt Zouma, suçunu kabul etti.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Londra'daki Thames Sulh Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, video görüntülerinde kedisine şiddet uyguladığını onayladı. Kardeşi Yoan ise videoyu çektiği ve sosyal medyada paylaştığı için hatalı olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, 1 Haziran'daki duruşmada sanıkların cezasını açıklayacak.

Şubat ayında videoların sosyal medyada yayılmasının ardından Essex polisi tarafından hakkında soruşturma başlatılan Zouma'ya, kulübü tarafından üst limitten 250 bin sterlin para cezası verilmişti. Olayın ardından Kurt Zouma hakkında suçlamalarda bulunan Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ise zarar gören kedileri Fransız futbolcunun elinden almış ve bakımlarını üstlenmişti.

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Kaynak: AA

Hamster Coin, Kurt Zouma, England, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kedisine şiddet uygulayan futbolcu Zouma, suçunu kabul etti - Son Dakika


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