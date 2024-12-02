Kenan Yıldız\'a dünya devi talip oldu

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Juventus ile olan sözleşmesini yeni uzatmasına rağmen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

MANCHESTER UNITED İSTİYOR

Premier Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Manchester United, yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ara transfer ve gelecek sezonun planlamasını da Amorim ile birlikte sürdüren Manchester United'ın son transfer döneminde Juventus forması giyen Kenan Yıldız'la ilgilendiği belirtildi. Sky Sports'ta yer alan haberde Manchester United'ın geçtiğimiz yaz Kenan'ı yakından takip ettiği belirtildi. 19 yaşındaki futbolcunun transfer listesinde en üstte yazan isim olduğu aktarıldı.

JUVENTUS'TA MUTLU

Manchester United'ın ilgisine rağmen Kenan Yıldız'ın takımda kalmak istediği ve Juventus'tan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi. Kenan Yıldız'ın kulüpte kendini çok rahat hissettiğine dikkat çekilirken gelecek yaz transfer döneminde de ayrılığı düşünmediği belirtildi.

KONTRATINI YENİ UZATTI

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan, sonrasında 2022'de Juventus'un altyapısına transfer olan Kenan Yıldız, 2023/24 sezonunda A takıma yükseldi. Milli futbolcu, bu yaz kulübüyle olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Kenan, bu sezon İtalyan ekibiyle 19 maçta süre aldı. genç hücumcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asist kaydetti.