Kenan Yıldız, Arda Turan\'ın 10 yıllık rekorunu kıracak

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Juventus'taki performansıyla adından sıkça söz ettiren ve dev kulüpleri peşine takan milli yıldızımız Kenan Yıldız için Türk futbol tarihine geçecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ASTON VILLA, BONSERVİSİ İÇİN 80 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Aston Villa, Kenan Yıldız için en az 80 milyon euroluk teklif düşünüyor.Haberde Kenan Yıldız'ın iyi performansını sürdürmesi halinde tek talibinin Aston Villa olmayacağı belirtildi.

ARDA TURAN'IN REKORUNU KIRACAK

Kenan Yıldız, transferinin 80 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu kıracak ve "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak kayıtlara geçecek. Söz konusu alandaki rekorun sahibi Arda, 2015-2016 sezonu öncesinde 34 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den bir başka İspanyol devi Barcelona'ya transfer olmuştu.

KENAN'IN SEZON PERFORMANSI

Sezon başında İtalyan devinin 10 numaralı formasını sırtına geçiren Kenan Yıldız, 21 maçta forma giydi. 19 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kenan'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.