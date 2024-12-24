İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, performansıyla dünya devlerini peşine taktı. Durum böyleyken Kenan için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
19 yaşındaki genç yıldız İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool'un listesinde yer alıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; dev kulüp, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Juventus'un Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi transfer etmek istediği ve kaynak yaratmak için Kenan'ın satışına sıcak baktığı kaydedildi. İtalyan ekibinin transferden beklentisinin ise 40 milyon euro olduğu öne sürüldü.
Kenan Yıldız, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, "Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusuna, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada. Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum" şeklinde cevap vermişti.
Juventus'ta bu sezon 10 numarayı sırtına geçiren ve 24 maçta süre bulan Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 4 gol attı, 5 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan'ın İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor - Son Dakika
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