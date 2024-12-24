Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor - Son Dakika
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Spor

Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

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İngiliz devi Liverpool'un Juventus'un 10 numarası olan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sandro Tonali'yi transfer etmek isteyen İtalyan ekibinin ise 40 milyon euro karşılığında Kenan'ın ayrılığına onay vereceği iddia edildi.

24.12.2024 19:49
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, performansıyla dünya devlerini peşine taktı. Durum böyleyken Kenan için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

LİVERPOOL İSTİYOR

19 yaşındaki genç yıldız İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool'un listesinde yer alıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; dev kulüp, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Juventus'un Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi transfer etmek istediği ve kaynak yaratmak için Kenan'ın satışına sıcak baktığı kaydedildi. İtalyan ekibinin transferden beklentisinin ise 40 milyon euro olduğu öne sürüldü.

KENAN'DAN GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Kenan Yıldız, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, "Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusuna, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada. Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum" şeklinde cevap vermişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 10 numarayı sırtına geçiren ve 24 maçta süre bulan Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 4 gol attı, 5 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan'ın İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

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Son Dakika Spor Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz:
    DUNYANIN EN İYİSİ ISE GALATASARAY DIR 8TAŞ OLACAK HALI YOK YA 0 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Değmez boş insan 0 1 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    vay amcaoğlu:) 0 0 Yanıtla
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