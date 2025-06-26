FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu 3. hafta maçında Manchester City ile Juventus karşılaştı. Orlando Camping World Stadyumu'nda oynanan maçı Manchester City 5-2'lik skorla kazanmayı bildi.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jeremy Doku, 26. dakikada Pierre Kalulu (K.K), 52. dakikada Erling Haaland, 69. dakikada Phil Foden ve 75. dakikada Savinho kaydetti. Juventus'un golleri 11. dakikada Teun Koopmeiners ve 85. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi. Kenan, Vlahovic'in attığı golde asist yaptı.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, 3'te 3 yaptı ve grubu 9 puanla lider tamamladı. Juventus ise 6 puanda kaldı ve grubu ikinci sırada noktaladı.
Son Dakika › Spor › Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi - Son Dakika
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