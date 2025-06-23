Serie A devi Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadığı ve 4-1 kazandığı Wydad karşılaşmasında harikalar yarattı.
İki gol kaydeden, 1 golü de rakip savunma oyuncusuna çarparak ağlarla buluşan Kenan Yıldız, iyi performansının karşılığını aldı. Milli yıldızımız, Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımında yer aldı.
Juventus'ta bu sezon toplamda 50 maça çıkan Kenan Yıldız, bu maçlarda 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımına seçildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?