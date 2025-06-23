Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası\'nda haftanın takımına seçildi

Serie A devi Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadığı ve 4-1 kazandığı Wydad karşılaşmasında harikalar yarattı.

HAFTANIN TAKIMINA SEÇİLDİ

İki gol kaydeden, 1 golü de rakip savunma oyuncusuna çarparak ağlarla buluşan Kenan Yıldız, iyi performansının karşılığını aldı. Milli yıldızımız, Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımında yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon toplamda 50 maça çıkan Kenan Yıldız, bu maçlarda 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.