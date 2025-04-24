Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun - Son Dakika
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Spor

Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun

Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun

Chelsea, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın transferi için ilk temasları gerçekleştirdi. Ancak henüz resmi bir teklif yapılmadığı ve Chelsea'nin önümüzdeki günlerde Kenan Yıldız ve menajeri ile de temaslarını hızlandırmak istediği belirtildi.

24.04.2025 17:26
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İngiltere Premier Lig devi Chelsea, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcunun Kenan Yıldız'ın transferi için Juventus ile temasa geçti.

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre, milli futbolcu ile ilgilenen Chelsea'nin, transfer için Juventus ile ilk temasları gerçekleştirdiği yazıldı.

RESMİ TEKLİF YOK

Chelsea'nin, Kenan Yıldız için Juventus'a resmi bir teklifinin olmadığı ve İngiliz ekibinin, önümüzdeki günlerde Kenan Yıldız ve menajeri ile de temaslarını hızlandırmak istediği belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME OLABİLİR

Juventus'un ise Kenan Yıldız'a olan bu ilginin ardından 19 yaşındaki futbolcuya zamlı bir yeni sözleşme teklif edebileceği ve bu yeni sözleşmeye yüksek bir çıkış maddesi ekleyebileceği haberin detaylarında yer aldı.

Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
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Kenan Yıldız, Juventus, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bs19731973***:
    İyi de madem resmi teklif yapılmadı diyorsun, hayırlı olsun başlığı nedir. Ya Allah aşkına işini adam gibi yapanlara çalışın. Binlerce haberi saçma sapan girenlerle yola devam edecek kadar aciz misiniz? 40 0 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Ortada fol yok yumurta yok..., yaptigin habere bak. 18 0 Yanıtla
  • Aa145394:
    resmi teklif yok ama hayırlı olsun başlığı sizin beyniniz gitti trol haber sizi 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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