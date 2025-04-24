İngiltere Premier Lig devi Chelsea, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcunun Kenan Yıldız'ın transferi için Juventus ile temasa geçti.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, milli futbolcu ile ilgilenen Chelsea'nin, transfer için Juventus ile ilk temasları gerçekleştirdiği yazıldı.
Chelsea'nin, Kenan Yıldız için Juventus'a resmi bir teklifinin olmadığı ve İngiliz ekibinin, önümüzdeki günlerde Kenan Yıldız ve menajeri ile de temaslarını hızlandırmak istediği belirtildi.
Juventus'un ise Kenan Yıldız'a olan bu ilginin ardından 19 yaşındaki futbolcuya zamlı bir yeni sözleşme teklif edebileceği ve bu yeni sözleşmeye yüksek bir çıkış maddesi ekleyebileceği haberin detaylarında yer aldı.
Son Dakika › Spor › Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun - Son Dakika
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