Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti

A Milli Futbol Takımımızın yıldız ismi sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündem oldu. Yurt dışında forma giyen isim, seccade ile camiye giderken görüntülendi.

A Milli Futbol Takımımızın ve Juventus'un başarılı futbolcusu Kenan Yıldız, sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündeme oturdu. İtalya'da forma giyen genç ismin Instagramdaki bir hayran sayfası, Yıldız'ın dışarıda çekilmiş bir görüntüsünü paylaştı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Milli futbolcu Kenan Yıldız, elinde seccade ile camiye giderken görüntülendi. Genç oyuncunun bu fotoğrafı dakikalar içinde sosyal medyada gündem oldu.