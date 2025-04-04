Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti - Son Dakika
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Spor

Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti

Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti

Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Kenan Yıldız, seccade ile camiye giderken görüntülendi. A Milli Futbol Takımımızın yıldız ismi Kenan Yıldız'ın bu fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

04.04.2025 14:10
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A Milli Futbol Takımımızın yıldız ismi sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündem oldu. Yurt dışında forma giyen isim, seccade ile camiye giderken görüntülendi.

A Milli Futbol Takımımızın ve Juventus'un başarılı futbolcusu Kenan Yıldız, sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündeme oturdu. İtalya'da forma giyen genç ismin Instagramdaki bir hayran sayfası, Yıldız'ın dışarıda çekilmiş bir görüntüsünü paylaştı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Milli futbolcu Kenan Yıldız, elinde seccade ile camiye giderken görüntülendi. Genç oyuncunun bu fotoğrafı dakikalar içinde sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti

Kenan Yıldız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Yalçın:
    oda biseymi bizim başımızdaki gidiyor eyil kalk 2 dua et milyonlarca makarnacı peşinden gelir din kardeslerimiz ;) 6 85 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    Helal olsun lakin daha normal ne olabilir adam Müslüman şaşıracak ne var 75 1 Yanıtla
  • kurt ensar:
    adam allaha borcunu ödüyor. darısı borcuna sadık olmayanların başına. 44 0 Yanıtla
  • Apple User:
    sımdı bu haber ne manada yapılmıs yanı musluman adam camıye gayet normal gıdebılır ben anlamadım ne derdınız var kılan la yada kılmayanla ulan zannedersın hesap gunu kendılerı hesap soracak 35 4 Yanıtla
  • Ali:
    ne alaka doğal bı şey sanki başka bir şey yapmış 25 1 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Tüm din düşmanları : Habere zehirlerini(kûsmak için) Sırâya girmişler? Camiyi Namazı Niyâzı Kim Sevmez? İmânı Zâyıff olanlar !? 5 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    N var bunda her muslumanin yapmasi gereken sey eger kamalist degilse.. 6 1 Yanıtla
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