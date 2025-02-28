Kenan Yıldız tarihe geçecek

İtalyan devi Juventus formasıyla gösterdiği performans sonrası dev kulüplerin radarına giren Kenan Yıldız için transfer iddiası gündemde.
Yaz başında Premier Lig devi Chelsea'nin 60 milyon euro önerdiği fakat Juventus tarafından kabul edilmediği bu teklif revize edilerek rekor kıracak.
Juventus, kulübe yaklaşık 80 milyon euroluk teklifler gelmesi halinde Kenan Yıldız ile vedalaşabilir. Birçok takımın kıskacı altında olan Kenan Yıldız için İngiliz devi Chelsea transferi bitirme niyetinde.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız; Zinedine Zidane'ı geride bırakıp kulüp tarihinin en pahalı ikinci transfer satışı olacak. Zidane'ın 77.5 milyon euro ile ikinci, Paul Pogba'nın 105 milyon euro ile ilk sırada olduğu biliniyor.
19 yaşındaki futbolcu Kenan Yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta ter döktü. Yıldız bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken 4 de asist kaydetti.
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