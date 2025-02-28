Kenan Yıldız tarihe geçecek - Son Dakika
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Kenan Yıldız tarihe geçecek

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Juventus formasıyla gösterdiği performans sonrası dev kulüplerin radarına giren Kenan Yıldız için transfer iddiası gündeme geldi. Yaz başında Chelsea'nin 60 milyon euro önerdiği fakat Juventus tarafından kabul edilmediği bu teklif revize edilerek rekor kıracak. Juventus, kulübe yaklaşık 80 milyon euroluk teklifler gelmesi halinde Kenan Yıldız ile vedalaşabilir.

28.02.2025 14:06
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İtalyan devi Juventus formasıyla gösterdiği performans sonrası dev kulüplerin radarına giren Kenan Yıldız için transfer iddiası gündemde.

REKOR KIRACAK

Yaz başında Premier Lig devi Chelsea'nin 60 milyon euro önerdiği fakat Juventus tarafından kabul edilmediği bu teklif revize edilerek rekor kıracak.

80 MİLYON EURO

Juventus, kulübe yaklaşık 80 milyon euroluk teklifler gelmesi halinde Kenan Yıldız ile vedalaşabilir. Birçok takımın kıskacı altında olan Kenan Yıldız için İngiliz devi Chelsea transferi bitirme niyetinde.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız; Zinedine Zidane'ı geride bırakıp kulüp tarihinin en pahalı ikinci transfer satışı olacak. Zidane'ın 77.5 milyon euro ile ikinci, Paul Pogba'nın 105 milyon euro ile ilk sırada olduğu biliniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

19 yaşındaki futbolcu Kenan Yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta ter döktü. Yıldız bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken 4 de asist kaydetti.

Kenan Yıldız tarihe geçecek

Kenan Yıldız, Juventus, Dünya, Spor, Son Dakika

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