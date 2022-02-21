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Bu kadarı pes dedirtti! Yarım saatte kendi kalesine yağmur gibi gol yağdırdı - Son Dakika

Bu kadarı pes dedirtti! Yarım saatte kendi kalesine yağmur gibi gol yağdırdı

21.02.2022 15:00
Bu kadarı pes dedirtti! Yarım saatte kendi kalesine yağmur gibi gol yağdırdı

Amerika Birleşik Devletleri - Yeni Zelanda maçında deplasman takımının formasını giyen Meikayla Moore, 35 dakikada kendisi kalesine 3 gol atarak dünya gündemine damga vurdu. 40. dakikada oyundan çıkan Moore, hem sağ hem sol ayağıyla hem de kafa vuruşuyla kendi kalesine gol atarak perfect hat-trick yapmış oldu.

Uluslararası Shebleives Kupası'nda oynanan Amerika Birleşik Devletleri - Yeni Zelanda maçında çok ilginç bir olay yaşandı. Yeni Zelanda forması giyen Meikayla Moore, 35 dakikada kendisi kalesine 3 gol atarak maça damgasını vurmayı başardı.

California'da bulunan Dignity Health Sports Park'da oynanan mücadelede ABD, Yeni Zelanda'yı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi. Kariyerindeki en kötü günlerinden birini geçiren Meikayla Moore, yedikleri 5 golün 3'üne imza atarak turnuvanın önüne geçti.

Bu kadarına pes artık! Yarım saatte kendi kalesine 3 gol attı

OYUNDAN ÇIKARKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçın 5. , 6. ve 35. dakikalarında kendi kalesine gol atarak hat-trick yapan Moore, teknik direktörü tarafından 40. dakikada oyundan alındı. Yeni Zelandalı futbolcu, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan 25 yaşındaki futbolcu çok büyük hayal kırıklığı yaşadı.

KENDİ KALESİNE HEM SAĞ HEM SOL AYAĞIYLA HEM DE KAFAYLA GOL ATTI

Kulüp kariyerinde Liverpool forması giyen Meikayla Moore, ABD'ye karşı oynanan maçta hem sağ hem sol ayağıyla hem de kafa vuruşuyla kendi kalesine gol atarak perfect hat-trick yapmış oldu.

TEKNİK DİREKTÖRÜ SAHİP ÇIKTI

Yeni Zelanda teknik direktörü Jitka Klimkova, takımının ABD'ye 5-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşarak "Oynayan ve hangi seviyede olduğu önemli değil, her oyuncu harika ve zorlu maçlar yaşayabiliyor. Moore da bugün zor bir gün geçirdi" dedi. Klimkova, oyuncusuna sahip çıkarak "Açıkçası o biraz üzgün ve hayal kırıklığına uğramış. Ama inanılmaz bir insan ve bu takıma ait çok iyi bir oyuncu. Onun için zor durum olduğunun farkındayız ve hepimiz onun arkasındayız" açıklamasını yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Futbol, ABD, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu kadarı pes dedirtti! Yarım saatte kendi kalesine yağmur gibi gol yağdırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bu kadarı pes dedirtti! Yarım saatte kendi kalesine yağmur gibi gol yağdırdı - Son Dakika
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