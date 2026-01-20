Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu - Son Dakika
Spor

Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu

Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
20.01.2026 20:13
Fransa'da düzenlenen Uluslararası Nimes Archery turnuvasında U15 kategorisinde okçuluk dalında ilk kez mücadele eden 12 yaşındaki Burcu Öncel, kendinden büyük rakipleri geçerek dünya dördüncüsü oldu.

Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery-WA) tarafından bu sene 28.'si düzenlenen Uluslararası Nimes Archery turnuvası Fransa'nın Nimes kentinde düzenlendi.

KENDİNDEN YAŞÇA BÜYÜK KİŞİLERLE YARIŞTI

Turnuvaya Türk sporcular damgasını vurdu. U15 kategorisinde ilk kez mücadele eden 12 yaşındaki Altınok Kulübü sporcusu Burcu Öncel, kendinden büyük rakiplerle mücadele etti.

BURCU ÖNCEL DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

50 ülkeden bin 355 sporcunun katıldığı yarışmada rakiplerini yenen Öncel, dünya 4.'sü oldu. Aynı zamanda Burcu Öncel'in ilk kez uluslararası bir yarışma katıldığı da öğrenildi.

Spor

Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
    bravo.. fırsat verilirse oluyormuş demekki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:15
SON DAKİKA: Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu - Son Dakika
