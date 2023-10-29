 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak - Son Dakika

Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak

Son Güncelleme: 29.10.2023 15:42

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı. ''Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun'' ifadelerini kullanan Icardi, paylaşımında Türk bayrağını da kullandı. Icardi'nin bu anlamlı hareketi kısa süre içerisinde büyük beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray'da gösterdiği performasla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.

TÜRK BAYRAĞI DA KULLANDI

Yıldız futbolcu, kendi sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi'nin paylaşımında Türk bayrağı kullanması da dikkat çekti.

BEĞENİ YAĞDI

Henüz bir yıldır Türkiye'de olmasına rağmen milyonlarca insanın takdirini kazanan Arjantinli yıldızın bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

İşte Icardi'nin paylaşımı;

Kendine hayran bırakmaya devam ediyor! Icardi'den tüm Türkiye'nin beğenisini alacak Cumhuriyet Bayaramı mesajı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mauro Icardi, Galatasaray, Cumhuriyet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Beşiktaş'ta bir yıldız daha sakatlandı! Valentin Rosier, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı
17:37 Kanarya seriyi sürdürmek istiyor! Pendikspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
17:22 İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti
16:48 Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
16:31 Ölümüyle yasa boğan Matthew Perry'nin 5 gün önceki fotoğrafı hayranlarını kahretti
16:27 Daha yeni iyileşmişti! Takımın yıldızı, maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı
16:14 TOGG sahipleri Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında konvoy yaptı
15:52 Ankara'da darp edilen adamın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
15:32 Hayatının en özel hediyesini en özel günde aldı! Melis Sezen'e 20 yıl sonra gelen mektup
15:09 Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2023 18:21:52. #1.13#
SON DAKİKA: Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement