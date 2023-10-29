Galatasaray'da gösterdiği performasla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Yıldız futbolcu, kendi sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi'nin paylaşımında Türk bayrağı kullanması da dikkat çekti.
Henüz bir yıldır Türkiye'de olmasına rağmen milyonlarca insanın takdirini kazanan Arjantinli yıldızın bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.
İşte Icardi'nin paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak - Son Dakika