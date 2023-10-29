Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak

Galatasaray'da gösterdiği performasla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.

TÜRK BAYRAĞI DA KULLANDI

Yıldız futbolcu, kendi sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi'nin paylaşımında Türk bayrağı kullanması da dikkat çekti.

BEĞENİ YAĞDI

Henüz bir yıldır Türkiye'de olmasına rağmen milyonlarca insanın takdirini kazanan Arjantinli yıldızın bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

İşte Icardi'nin paylaşımı;