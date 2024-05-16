Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti - Son Dakika
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Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti

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Stadı ve tesisi olmayan ve maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF tarafından 7. kez 112 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kırmızı-siyahlı kulüp, yaptığı açıklamayla bu duruma tepki gösterdi. Karagümrük, açıklamasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çim saha dahil tüm bakım ve onarımının Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti.

16.05.2024 21:27
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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, olmayan stadyumu ve tesisinde ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF tarafından 7. kez para cezasına çarptırıldı. Kulüp, yaptığı açıklamayla duruma isyan etti.

"STADYUM FEDERASYONUN SORUMLULUĞUNDA"

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yine ceza, yine TFF, yine komik! Olmayan Stadımızda ziraat mühendisi olmadığı için 7. kez para cezası aldık. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Not: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çim saha dahil tüm bakım ve onarımı Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğundadır" ifadelerine yer verdi.

Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti

112 BİN TL PARA CEZASI

Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan bugünkü açıklamasında, "VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 12.05.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Fatih Karagümrük, Süleyman Hurma, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • cemal aslan: Karagümrük ü sıkıştırıyorlar. Düşmesi hepsini memnun edecek. Dilerim düşmez. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti - Son Dakika
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