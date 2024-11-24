Kerem Aktükoğlu, oyuna girdikten 13 dakika sonra gol attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kerem Aktükoğlu, oyuna girdikten 13 dakika sonra gol attı

Kerem Aktükoğlu, oyuna girdikten 13 dakika sonra gol attı

Benfica'da forma giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, yedek başladığı kupadaki Estrela Amadora maçında oyuna girdikten 13 dakika sonra golünü attı. Di Maria'nın 18 dakikada yaptığı hat-trick ile damga vurduğu ve diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün de asist yaptığı maçı Portekiz ekibi 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

24.11.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica, Portekiz Kupası'nda Estrela Amadora'yı 7-0'lık skorla adeta bozguna uğrattı. Yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, yedek başladığı ve oyuna sonradan dahil olduğu karşılaşmayı da boş geçmedi.

GİRDİKTEN 13 DAKİKA SONRA GOL ATTI

Mücadeleye Angel Di Maria, ilk 18 dakikada yaptığı hat-trick ile damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu ise yedek başladığı maçta 46. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, oyuna girdikten 13 dakika sonra 59. dakikada takımının 4. golüne imza attı. Öte yandan 65. dakikada da Orkun Kökçü, Aursnes'in yerine oyuna girdi. 81. dakikada Amdouni ve 86. ile 90. dakikalarda Cabral'ın attığı gollerle Benfica sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı.

KEREM'İN BENFICA RAKAMLARI

Kerem Aktürkoğlu, sezon başında transfer olduğu Benfica'da tüm kulvarlarda 12 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performansıyla 12 gole direkt katkı yaptı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Portekiz temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktükoğlu, oyuna girdikten 13 dakika sonra gol attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Oynadığı Dandik Takım Abartmayın Milli Maçta Gördük Denyolar 35 24 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan:
    Hakan ve Kerem kendi takımlarında ki maçlarda süper milli maça gelince fos 24 4 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    iyisin iyisin maşallah da birde a milli takımdaki penaltıyı atsan iyi olacaktı be kerem 22 3 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Lavuk mılli maçta penaltıyı atamadı 18 7 Yanıtla
  • D Celik:
    Milli macta nasil oynadi göremedim sahada kayboldu. 6 3 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    penaltıyı atamayan rezil eden adam istersen orda 500 gol at bir boka yaramaz 1 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ne ballı p i ç bizde penaltı kaçırır y av sak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 15:28:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kerem Aktükoğlu, oyuna girdikten 13 dakika sonra gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.