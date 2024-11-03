Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek

Spor

Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı

Benfica, takıma transfer olduğu günden bu yana performansıyla gündemden düşmeyen ve bir çok Avrupa devini peşine takan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor.

MANCHESTER UNITED PEŞİNDE

Dev kulüplerin transfer listesinin başında yer alan Kerem için geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Manchester United'ın Benfica'nın kapısını 40 milyon euroluk teklifle çaldığı iddia edilmişti.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Benfica, bu gelişme üzerine 26 yaşındaki futbolcu için önlem almaya karar verdi. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Portekiz basınından Glorioso1904'te yer alan habere göre; bu yeni sözleşmeyle Kerem'in serbest kalma bedeli arttırılacak.

SERBEST KALMA MADDESİ 100 MİLYON EURO

Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro seviyesine çıkartmayı planladığı belirtildi. Portekiz ekibi, Galatasaray'dan 12 milyon euroya kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

26 yaşındaki futbolcu gelecekte 100 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer olması durumunda, Türk futbol tarihinde erişilmesi güç bir bonservis rekoruna imza atacak.

KEREM'İN BENFİCA PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasını tüm kulvarlarda 15 maçta giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.