Benfica, takıma transfer olduğu günden bu yana performansıyla gündemden düşmeyen ve bir çok Avrupa devini peşine takan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor.
Dev kulüplerin transfer listesinin başında yer alan Kerem için geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Manchester United'ın Benfica'nın kapısını 40 milyon euroluk teklifle çaldığı iddia edilmişti.
Benfica, bu gelişme üzerine 26 yaşındaki futbolcu için önlem almaya karar verdi. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Portekiz basınından Glorioso1904'te yer alan habere göre; bu yeni sözleşmeyle Kerem'in serbest kalma bedeli arttırılacak.
Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro seviyesine çıkartmayı planladığı belirtildi. Portekiz ekibi, Galatasaray'dan 12 milyon euroya kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
26 yaşındaki futbolcu gelecekte 100 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer olması durumunda, Türk futbol tarihinde erişilmesi güç bir bonservis rekoruna imza atacak.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasını tüm kulvarlarda 15 maçta giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek - Son Dakika
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