Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek

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Benfica, ortaya koyduğu performansla dev kulüpleri peşine takan Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Portekiz temsilcisi, milli futbolcunun 60 milyon euro olarak serbest kalma maddesini 100 milyon euroya çıkaracak. Kerem, bu rakamla transfer olması durumunda Türk futbol tarihine geçecek.

03.11.2024 15:33
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Benfica, takıma transfer olduğu günden bu yana performansıyla gündemden düşmeyen ve bir çok Avrupa devini peşine takan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor.

MANCHESTER UNITED PEŞİNDE

Dev kulüplerin transfer listesinin başında yer alan Kerem için geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Manchester United'ın Benfica'nın kapısını 40 milyon euroluk teklifle çaldığı iddia edilmişti.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Benfica, bu gelişme üzerine 26 yaşındaki futbolcu için önlem almaya karar verdi. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Portekiz basınından Glorioso1904'te yer alan habere göre; bu yeni sözleşmeyle Kerem'in serbest kalma bedeli arttırılacak.

SERBEST KALMA MADDESİ 100 MİLYON EURO

Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro seviyesine çıkartmayı planladığı belirtildi. Portekiz ekibi, Galatasaray'dan 12 milyon euroya kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

26 yaşındaki futbolcu gelecekte 100 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer olması durumunda, Türk futbol tarihinde erişilmesi güç bir bonservis rekoruna imza atacak.

KEREM'İN BENFİCA PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasını tüm kulvarlarda 15 maçta giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Özkan Öztürk:
    Balon fazla şişerse çabuk patlar 13 45 Yanıtla
  • Hasan 78:
    isterse 1000 olsun.Önemli olan veren olurmu? 10 34 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Az bile kuşlar kıskanmayın çatlamayın 17 12 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Yine Boş İşler Çok mühim Yaa 6 7 Yanıtla
  • Nazsem Canülken:
    biraz daha genç olsaydı bu rakama ulaşabilirdi 4 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Gassarayda osurugunu koklasın!! Olan ne salak kulüplerimiz var anlamıyorum 4 2 Yanıtla
  • Hasan null:
    Yorumlara bakıyorum da yarası olan gs liler gocunuyor 5 0 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Bizde Kerem’ler bitmez Ferhat. Çokta Kasımpaşa yani. Ahahahahahah 1 0 Yanıtla
  • Cem Höndöl:
    Onun gibi çirkef fulbolcu yoktur dünyada 0 1 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    kıçı kırık Portekiz ligine bile 10-12 milyon Euro'ya adam sattık diye seviniyoruz, sonra da adamlar en az 4-5 katına gidip en iyi liglere satıp malı götürüyor adalet mi bu? Lig seviyemiz daha iyi olsa o paraları bizim kulüpler kazanacak.. 0 0 Yanıtla
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