Kerem Aktürkoğlu, değerini 90\'a katlayarak rekor kırdı

Spor

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

Galatasaray'ın 2020-21 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu başarı basamaklarını hızla tırmanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon başında Benfica'nın yolunu tutarak Avrupa hedefini gerçekleştiren Kerem, piyasa değerinde de büyük bir sıçrama yaşıyor.

4 YILDA DEĞERİNİ 90'A KATLADI

Galatasaray'a imza attığı 2 Eylül 2020 tarihinde piyasa değeri 200 bin euro olan Kerem Aktürkoğlu, 4 yıl içinde bu rakamı tam 90 katına çıkardı. Portekiz macerasına da harika bir giriş yapan milli yıldız, Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte piyasa değerini 15'ten 18 milyon euroya çıkardı. Kerem, bu rakamla bireysel rekorunu da kırmış oldu.

BENFICA KARNESİ

Benfica formasıyla çıktığı her maçta skor katkısı vererek kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden olan taraftarların sevgilisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 5 maçtı. Kerem, bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.