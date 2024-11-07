Kerem Aktürkoğlu Eylül ve Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi

Spor

Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı

Benfica forması giyen Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.

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Yaz transfer döneminde 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, başarılı oyunuyla dikkat çekiyor.

Sezonun geride kalan kısmında Benfica formasıyla 9 maçta 5 tanesi ligde, 3 tanesi ise Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 gol atan Kerem'in 3 tane de asisti bulunuyor.