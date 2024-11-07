Benfica forması giyen Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Yaz transfer döneminde 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, başarılı oyunuyla dikkat çekiyor.
Sezonun geride kalan kısmında Benfica formasıyla 9 maçta 5 tanesi ligde, 3 tanesi ise Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 gol atan Kerem'in 3 tane de asisti bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu Eylül ve Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)