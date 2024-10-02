Kerem Aktürkoğlu, büyülemeye devam ediyor - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu, büyülemeye devam ediyor

Kerem Aktürkoğlu, büyülemeye devam ediyor

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da gollerine devam ediyor. Kerem, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Atletico Madrid maçında takımının ilk golünü kaydetti. Portekiz ekibi imza attığı günden bu yana skor üreten 25 yaşındaki yıldız, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

02.10.2024 23:03
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Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, büyülemeye devam ediyor. Attığı gollerle takımını sırtlamaya devam eden ve taraftarların sevgilisi haline gelen Kerem, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Atletico Madrid maçını da boş geçmedi.

13. DAKİKADA ATTI

Kerem'in formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Portekiz ekibi, karşılaşmanın 13. dakikasında Kerem ile golü buldu. Milli yıldız, Aursnes'in asistinde kaleci Oblak'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk haftadaki Kızılyıldız maçında da fileleri havalandırmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 2. Şampiyonlar Ligi maçında 2. golünü atmayı başardı.

İşte o gol;

Kerem Aktürkoğlu, fırtınası durmak bilmiyor
GÖRÜNTÜ: TRT SPOR
Kerem Aktürkoğlu, fırtınası durmak bilmiyor
GÖRÜNTÜ: TRT SPOR
Kerem Aktürkoğlu, fırtınası durmak bilmiyor
GÖRÜNTÜ: TRT SPOR
Kerem Aktürkoğlu, fırtınası durmak bilmiyor
GÖRÜNTÜ: TRT SPOR

GELDİĞİ GÜNDEN SKOR KATKISI VERİYOR

Portekiz ekibi Benfica'ya imza attığı günden bu yana skor üstüne skor üreten Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla toplam 5 resmi maça çıktı. Kerem, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Portekiz temsilcisinin yolunu tutan 25 yaşındaki futbolcunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid, Galatasaray, Portekiz, Benfica, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, büyülemeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yaw he:
    Allah nazardan saklasın... 58 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Maşallah. Allah yolunu açık etsin 44 1 Yanıtla
  • Murat:
    adam Galatasaray'dan gelince coşmaya başladı demek ki Kulp ve taraftarları adama psikolojik baskı yapıyordu oynayamıyordu.. 41 0 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    hadi bakalım karga ferhat yorumunu bekliyoruz . 16 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    portekiz ligi Türkiye 2 ci liginden kaliteli değil o yüzden abartılacak bir durum yok 2 17 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    ferhat herkes ananı soruyor? 10 3 Yanıtla
  • V. A.:
    İyki gtti 5aray zayıfladı ???? 5 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    nurinin içine ferhat eser kaçmış 1 6 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    karga ferhat gundisi ben sana bi kaçarsam bütün kargalar gelse çıkaramaz!! 6 1 Yanıtla
  • Neco:
    Adam Sampiyonlar liginde atiyor cühelanin biri de yok pirtekiz ligi Türkiye 2. ligi kadar ancak diyor… buba kargalar bile güler?? 0 0 Yanıtla
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