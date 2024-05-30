Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var

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Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'avila, Real Sociedad'ın Kerem'i istediğini açıkladı. Galatasaray ise başarılı futbolcu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

30.05.2024 17:29  Güncelleme: 17:35
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Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılacağı gündeme gelen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden açıklama geldi.

"REAL SOCIEDAD İSTİYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan menajer William D'avila, AS'a yaptığı açıklamada, " Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu" dedi.

GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray, Real Sociedad'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin ilgilendiği başarılı futbolcusu için en az 20 milyon euroluk bonservis bekliyor.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray\'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • yusuf ÇAKMAK: 3 milyon etmez 1 2 Yanıtla
  • Hallo Zusammen: Yolun açık olsun sarı oğlan ?? 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var - Son Dakika
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