Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılacağı gündeme gelen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden açıklama geldi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan menajer William D'avila, AS'a yaptığı açıklamada, " Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu" dedi.
Galatasaray, Real Sociedad'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin ilgilendiği başarılı futbolcusu için en az 20 milyon euroluk bonservis bekliyor.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var - Son Dakika
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