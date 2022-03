Kerem Aktürkoğlu: İnşallah turu geçen taraf biz olacağız - Son Dakika

"Hiçbir şey bitmedi"

" Barcelona, belki de daha önce görmediği bir taraftar görecek"

"Ligde bulunduğumuz durumu, hak ettiğimizi düşünmüyorum""Benim için her şey yeni başlıyor"Serhan TÜRK/ BARCELONA( İspanya ), – Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu , "İstediğimiz sonucu aldık ama hiçbir şey bitmedi. Taraftarımız, en büyük itici gücümüz. İnşallah turu geçen taraf biz olacağız" dedi.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesi belirledikleri oyun felsefesini sahaya yansıttıklarını söyleyen genç oyuncu, "İstediğimiz oyun buydu. Hocamızla da konuşmuştuk, oyun anlayışımız böyleydi. Yakaladığımız kontralarla geçiş oyunu oynayacaktık. İlk yarıda yakaladığım pozisyon, güzel bir pozisyondu. Gol atabilirdim, atsaydım daha güzel olabilirdi. Güzel bir skor aldığımızı düşünüyorum. İyi futbol oynadık. Bir dahaki maçımız, taraftarımızla birlikte farklı olacak inşallah" diye konuştu. "HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"Deplasmanda iyi bir sonuç aldıklarını belirten Aktürkoğlu, "Arkadaşlarımızla maça çıkmadan konuştuğumuzda oynadığımız futboldan zevk almamız gerektiğini konuştuk. Biz gerçekten bugün zevk aldık. Bizi izleyenlere de zevk verdiğimizi düşünüyorum çünkü iki takım da Avrupa Ligi takımı değil. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar elde etmiş bir takım. Barcelona da öyle. Bugün gerçekten iki takım için de güzel maç oldu. İstediğimiz sonucu aldık ama hiçbir şey bitmedi. Taraftarımız, en büyük itici gücümüz. İnşallah turu geçen taraf biz olacağız" şeklinde konuştu. HARRY POTTER BENZETMESİKerem Aktürkoğlu, kendisine yapılan Harry Potter benzetmesi ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Gözlükleri alalı 1-2 sene oldu ama gözlükle fotoğraftan sonra her şey daha farklı oldu benim için. Harry Potter benzetmesi var tabii. Ben de buna bir gol sevinci eklemem gerektiğini düşündüm. Sonradan bir gol sevinci bulduk, her şey güzel gidiyor.""BARCELONA BELKİ DE DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİ BİR TARAFTAR GÖRECEK"Önümüzdeki hafta oynanacak rövanş karşılaşmasıyla ilgili olarak ise taraftarlara seslenen genç oyuncu, "Barcelona'yı çok güzel karşılayacağımızı düşünüyorum. Daha önce belki de görmedikleri bir taraftarı görecekler. Şimdiden o maçı düşündükçe heyecanlanıyorum. Taraftarımız olduğunda her zaman farklı bir futbol oynuyoruz. İnşallah Barcelona maçında da onlarla birlikte farklı bir futbol ve farklı bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Kerem Aktürkoğlu, her geçen gün kendisini daha da geliştirmek istediğini belirterek, "3'üncü Lig'ten geldim, 2 sene oldu. Bunlar gerçekten hayalini yaşadığım zamanlar. Bugün Camp Nou 'da oynadım. Ben de her maçta kendimi geliştirmek istiyorum. Eksiklerim üzerinde çalışmalar yapıyorum. Her geçen gün hem ben hem de takım arkadaşlarım iyiye gidecektir. İnşallah bu böyle devam eder" dedi."LİGDE BULUNDUĞUMUZ DURUMU HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"Galatasaray'ın Avrupa'da lige göre daha farklı bir görüntü çizdiğinin hatırlatılması üzerine ise Aktürkoğlu, "Motivasyon, Avrupa'da farklı ligde farklı. Ligde de bulunduğumuz durumu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Tabii ki bazı maçlarda kötü futbol oynadık ama iyi oynadığımız maçlarda da çok puan kaybı yaşadık. Avrupa'da çok daha motive, çok daha kompakt oynuyoruz. Barcelona'ya karşı oynadık bugün. Herkes bunun bilincindeydi. Ligde de bu oyunu yansıtabilirsek, en azından bir bölümünü, bulunduğumuz noktadan 1-2 adım daha yukarı çıkabiliriz" açıklamasında bulundu."BENİM İÇİN HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR"

Karşılaşma öncesinde İspanyol basınında kendisi için yapılan haberleri görünce mutlu olduğunu belirten genç oyuncu, "Benim için, takımım için, Galatasaray için güzel şeyler bunlar. Ben de bunları duydukça çok mutlu oluyorum. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha benim için her şey yeni başlıyor. Bunları çok fazla düşünüp de kafamı bunlarla yoğunlaştırmıyorum. Lig uzun, çok önemli maçlarımız var. Ben onları düşünüyorum. İnşallah performansım daha da artar" diyerek sözlerini noktaladı.