Kerem Aktürkoğlu ligdeki 8. golünü kaydetti - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu ligdeki 8. golünü kaydetti

14.03.2022 22:07
Kerem Aktürkoğlu ligdeki 8. golünü kaydetti

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde attığı gollerle Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde attığı gollerle Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti. Aktürkoğlu böylece geçtiğimiz sezonki gol sayısını da geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da 1-0 öne geçiren golü Kerem Aktürkoğlu attı. Mücadelenin 22. dakikasında sahneye çıkan Kerem, ceza sahası içinde Mustafa Muhammed'den aldığı pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın 32. dakikasında yine sahneye çıkan başarılı futbolcu, Muhammed'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla skoru 2-0'e getirdi.

23 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarından 3 golü bulunan genç futbolcu toplamdaki gol sayısını 11'e çıkardı.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 6 kez gol sevincini yaşayan Kerem, Beşiktaş maçında attığı 2 golle geçtiğimiz sezonki gol sayısını da geçmiş oldu.

Karşılaşamaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 81. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu ligdeki 8. golünü kaydetti - Son Dakika


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