Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, tesis çıkışında doğrudan gitmek yerine, durup imza vermesiyle biliniyor.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde maç sonrası arabasıyla seyir halindeyken taraftar yoğunluğunu fark eden Aktürkoğlu, durarak hayranlarına imza dağıttı.
Hayranları Aktürkoğlu'na yine "Allah kıldığın namazları kabul etsin" denilince tepki gösterdi. "O şaka bir kere yapılır, böyle yaparsanız artık durmayacağım" diyen Kerem'in biraz da gerildiği gözlerden kaçmadı.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu'na, ''Allah kıldığın namazları kabul etsin'' denildi, verdiği yanıt bu kez çok farklı - Son Dakika
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