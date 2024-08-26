Kerem Aktürkoğlu'na, ''Allah kıldığın namazları kabul etsin'' denildi, verdiği yanıt bu kez çok farklı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'na, ''Allah kıldığın namazları kabul etsin'' denildi, verdiği yanıt bu kez çok farklı

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, taraftarların "Allah kıldığın namazları kabul etsin" şeklindeki şakasına bu kez tepki gösterdi. Kendisine bu şakanın sıkça yapılmasından rahatsız olan Aktürkoğlu, "O şaka bir kere yapılır, böyle yaparsanız artık durmayacağım" dedi. Kerem, daha önce bu tarz yorumlara "Amin" diyerek yanıt vermişti.

26.08.2024 11:49
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, tesis çıkışında doğrudan gitmek yerine, durup imza vermesiyle biliniyor.

YİNE İMZA VERDİ

Sosyal medyaya düşen görüntülerde maç sonrası arabasıyla seyir halindeyken taraftar yoğunluğunu fark eden Aktürkoğlu, durarak hayranlarına imza dağıttı.

"O ŞAKA BİR KERE YAPILIR"

Hayranları Aktürkoğlu'na yine "Allah kıldığın namazları kabul etsin" denilince tepki gösterdi. "O şaka bir kere yapılır, böyle yaparsanız artık durmayacağım" diyen Kerem'in biraz da gerildiği gözlerden kaçmadı.

Kerem Aktürkoğlu\'na, \'\'Allah kıldığın namazları kabul etsin\'\' denildi, verdiği yanıt bu kez çok farklı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'na, ''Allah kıldığın namazları kabul etsin'' denildi, verdiği yanıt bu kez çok farklı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ateş: Durmazsan durma.Kasıntıya bak. 27 108 Yanıtla
  • Kayhan Cavlun: namazın şakası olmaz 119 3 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Doğru söylemiş. Dinde şaka olmaz! 90 4 Yanıtla
  • M.İPEKÇİ null: lütfen durma 9 44 Yanıtla
  • sd asd: boş muhabbet futbolcuyu görmüşsün ne güzel fotoğrafını çekin tanış uzaklaş kardeşim ne bu samimiyet 38 2 Yanıtla
  • Alper tunga: Mesafeli olsa daha iyi olur. İnancına saygı gösterilmesi gerekiyor. 30 1 Yanıtla
  • Fenerbostan: Noooooluuur dur.yoksa biz ne yapariz 7 19 Yanıtla
  • Özgür Keser: Kerem parayı buldu bi havalara girmiş 4 13 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Beşiktaşlı olarak kerem hem iyi futbolcu hemde karakterli bir insan. 13 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'na, ''Allah kıldığın namazları kabul etsin'' denildi, verdiği yanıt bu kez çok farklı - Son Dakika
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