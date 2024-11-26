Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'de iki ödül birden - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'de iki ödül birden

Kerem Aktürkoğlu\'na Portekiz\'de iki ödül birden

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz liginde göstermiş olduğu üstün performansla "Ayın Oyuncusu ve Ayın Forvet Oyuncusu" ödüllerine layık görüldü.

26.11.2024 11:49
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Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya bonservisiyle birlikte transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi.

İKİ ÖDÜL BİRDEN ALDI

Eylül ayında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz liginde gösterdiği performansla gözleri kamaştırdı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Portekiz Ligi'nde Eylül-Ekim aylarının "Ayın Oyuncusu ve Ayın Forvet Oyuncusu" seçildi.

11 maçta 8 gol, 3 asist ile oynayan Aktürkoğlu, kısa sürede taraftarların sevgisini kazanmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, Eylül-Ekim aylarında bu başarısını sürdürdü.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Portekiz, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'de iki ödül birden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ertan Secer:
    Bu çocuk konuntürkiye oldumu boş Avrupa’ya hoş 3 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ancak Benfica da Başarılı Türkiye de Fosss 4 1 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    araliga giriyoruz niye gecen ayin haberini bir daha veriyorsunuz ki!? 2 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Grurumuz 0 2 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Bitiriciliği yok . Çalım yeteneği yok . Geliştirir mi bilmem 0 0 Yanıtla
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