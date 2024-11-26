Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya bonservisiyle birlikte transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi.
Eylül ayında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz liginde gösterdiği performansla gözleri kamaştırdı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Portekiz Ligi'nde Eylül-Ekim aylarının "Ayın Oyuncusu ve Ayın Forvet Oyuncusu" seçildi.
11 maçta 8 gol, 3 asist ile oynayan Aktürkoğlu, kısa sürede taraftarların sevgisini kazanmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, Eylül-Ekim aylarında bu başarısını sürdürdü.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'de iki ödül birden - Son Dakika
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