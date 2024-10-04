Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Kerem Aktürkoğlu\'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, açtığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın durumu ve Icardi ile Barış Alper hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Kerem, Fenerbahçe için ise çarpıcı ifadeler kullandı. 25 yaşındaki futbolcu, "Bu sorunun artık sorulmaması lazım. Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar (gülerek)" dedi.

04.10.2024 23:34
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Benfica'ya transfer olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, bir platformda açtığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DA DÜŞÜŞ YOK"

Di Maria ile aran nasıl sorusuna, "Benim Arjantinliler ile aram genelde iyi oluyor. Seviyorum Arjantinliler'i. Takımdaki herkesle aram iyi" şeklinde cevap veren Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray hakkında da "Ben de sizler gibi Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki üzülüyorum ama futbolda inişler ve çıkışlar oluyor. Buna biraz anlayış göstermeliyiz. Oradaki insanların üzülmesi daha normal. Takıma destek olmak gerekiyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri atlatabilen çok güçlü bir takımdır. İki maç berabere kalınmış. Düşüşlük bir durum da yok şu anda Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

HARRY POTTER SEVİNCİ

Sakatlık sorularına "Sakatlığım ciddi değil. Koruma amaçlı oyundan çıktım" cevabını veren Kerem, Harry Potter sevinci hakkında şunları söyledi;

"Tesislerde 'Harry de buradaymış' dediler, Fatih Hoca da 'bir sihrini göremedik' dedi. Ertesi hafta da gözlükle bir fotoğraf paylaşmıştım. Ondan sonra bu sevinci kullanmaya başladım."

Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

ICARDI VE BARIŞ ALPER CEVABI

Icardi ve Barış Alper ile olan arkadaşlığı hakkında çıkan dedikodulara cevap veren Kerem Aktürkoğlu, "Mauro Icardi ile bizim aramızda bir şey yok. Ben onu o da beni seviyor. Galatasaray'daki takım arkadaşlarımla sürekli konuşuyoruz. Barış Alper ile küs değiliz. Konuşuyoruz. Hayatın akışı, her zaman herkesle çok çok samimi olup güzel şeyler paylaşmayabilirsin hayatta. Barış çok çok iyi bir oyuncu" açıklamasını yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

"TÜRK FUTBOLCULARA DESTEK OLUN"

Türk futbolcular hakkındakonuşan milli yıldız, "Türk oyunculara biraz daha destek olun. İnanın en fazla Türk oyuncular istiyor, en fazla onlar bu kulübü sahipleniyor. Yunus, Abdülkerim, Berkan... ne varsa onlarda var. Kötü günde destek vermek büyüklüktür. Tabii ki biz de üzülüyoruz" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Hangi takımı tuttuğu da sorulan Kerem, "Bu sorunun artık sorulmaması lazım. Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar (gülerek)" diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Benfica, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Yalnız Kurt:
    Sen topçumusun koçum. Sabri 2 boş yapıyorsun okyanus ötesi çocuklarının hobiti 27 74 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    Fenerbahçe ne buyukki kimsenin azından düşmüyor sen git topunu oyna yiyen Fenerbahçe sana çok gelir 42 51 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Yeni transfer olmanın gazıyla birkaç maç iyi gidersin daha sonra dökülmeye başlarsın.sen gitmissin futbolunu oyna sana ne fenerbahçeden.fenerbahçe doğru yolda merak etme Atatürk'ün ve cumhuriyetin izinde asıl siz kendinize bakın himmetçiler 19 39 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Küçük melo, terbiyesiz. 16 32 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Ne demiş noktalı vürgül baksennn 18 29 Yanıtla
  • Sercan Değirmenci:
    ya sen kimsin fenerin buyuklugunu sorguluyosun dogru yanlis tırrik. seni takimin harcadi paraya degisti şutladi tırrik asıl sen anlicaksin ilerde... 13 23 Yanıtla
  • Özcan Tekaltı:
    Şımarmış bu belli 10 24 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka:
    senin karakterin kadar konuş desem ömür boyu susarsın 10 19 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Bir Fenerli olarak benficaya transfer olunca seni takip etmeye başladım başarılı olmanı çok isterim ama artık umurumda değilsin..büyük topçular aleks,tugay Kerimoğlu,Oğuz gibi topçular çünkü rakibe saygı duyarlardı ve her taraftarın sevgisini kazanmışlardır..bir camiaya yaranacam diye diğer camia taraftarlarını karşına almak sıradan insanların işidir.. 16 9 Yanıtla
  • Crixus :
    Basarili olmani dileyen Fenerlileeden biriyim bende.. Aciklaman hos olmamis Kerem sana yakismadi 11 1 Yanıtla
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