Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, canlı yayında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Kendisine ısrarla gelen Mert Hakan Yandaş sorularına yanıt veren Aktürkoğlu, ''Boş verin ya atlamasınlar şimdi. Kendilerine rol biçmesinler. Atlıyorlar konuşuyorlar. Kendi camialarına şirin olacaklar diye başka yere çekiyorlar. Konuşmaya değmez'' dedi.

22.10.2024 10:54
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Süper Lig devi Galatasaray'dan, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu performansı ve attığı goller kadar açtığı canlı yayınlarla da konuşulmaya devam ediyor.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Canlı yayın açarak doğum gününü kutlayan Kerem, bombaları da birbiri ardına patlatmayı ihmal etmedi. Beşiktaş derbisi tahminini açıklayan Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KENDİLERİNE ROL BİÇMESİNLER"

Kendisine ısrarla gelen Mert Hakan Yandaş sorularına yanıt veren Aktürkoğlu isim vermeden, "Boş verin ya atlamasınlar şimdi. Kendilerine rol biçmesinler. Atlıyorlar konuşuyorlar. Kendi camialarına şirin olacaklar diye başka yere çekiyorlar. Konuşmaya değmez" dedi.

Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan\'a salladı

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Sadece Beşiktaş:
    Bu Galatasaray’ın her üyesi her oyuncusu taraftarı bu kadar karaktersiz bir kulüp olabilir mi 64 193 Yanıtla
  • Fatih Seval:
    Buda bala gte 2 gol atti kendini ronaldo sanıyor heralde 47 107 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Haklısın Aktürkoğlu . Bunlar saha içerisinde değil dışında .. Kulübeden izlesin anca 91 31 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    Benficaya gitti ne bi havalara girdi bu kerem önceden iki kelimeyi bi araya getiremeyen kerem uçtu gitti şimdi 27 73 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HELAL MUHATAP ALMA ŞU KULÜBE BEKÇİSİ KART MUDAVİMİNİ 65 28 Yanıtla
  • Murat Çil:
    üç beş tane gol attın ya ötün ayrı başın ayrı oynuyor ama unutma ki çakalların saltanatı kurtlar uluyana kadardır 25 49 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sen işine bak Kerem kardeş Allah yolunu açık etsin.çar çakalla işin olmasın! 43 18 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Sana ayıp ya, GS sizi Fenerbahçe ye hakaret edesiniz diye mi yetiştiriyor? 18 34 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Yok Portekiz ligi 2.ligten kalitesiz miş adamlar uefa şampiyonlar liginde oynuyorlar ve 3. Sıradalar, Bu Beşiktaşlılar uefa avrupa ligi son sırasındayken kendilerini şampiyonlar ligi final oynayacak kalitede takım zannediyorlar, kardeşim kedi ulaşamadığı ciğeri murdar dermiş?????? 36 takımlı ligte 36. Sıradaki takım büyük, şampiyonlar ligi ilk 3 te Benfica küçük???? tabi avrupa maçları bu feratın şirazesini kaydırdı normaldir 22 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FERHAT ESER EVET O IKINCI LIGDEN SIZ 3 FUTBOLCU ALDINIZ KENDI KENDINE NASIL DA GÖMDÜN DEMI TAYTIN YIRTILDI, ICINDEN G SITRING GORULDU 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı - Son Dakika
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