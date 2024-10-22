Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan\'a salladı

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Süper Lig devi Galatasaray'dan, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu performansı ve attığı goller kadar açtığı canlı yayınlarla da konuşulmaya devam ediyor.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Canlı yayın açarak doğum gününü kutlayan Kerem, bombaları da birbiri ardına patlatmayı ihmal etmedi. Beşiktaş derbisi tahminini açıklayan Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KENDİLERİNE ROL BİÇMESİNLER"

Kendisine ısrarla gelen Mert Hakan Yandaş sorularına yanıt veren Aktürkoğlu isim vermeden, "Boş verin ya atlamasınlar şimdi. Kendilerine rol biçmesinler. Atlıyorlar konuşuyorlar. Kendi camialarına şirin olacaklar diye başka yere çekiyorlar. Konuşmaya değmez" dedi.