Kerem Aktürkoğlu\'ndan Fenerbahçe\'ye kötü haber

Fenerbahçe'ye Benfica'dan transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü bir haber geldi.

TRANSFER OLURSA FORMA GİYEMEYECEK

Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile oynanan 3. tur rövanş maçının 84. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna soktu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu, transferi gerçekleşmesi halinde UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı mücadele edemeyecek.

İZİN VERİP VERMEYECEĞİ BEKLENİYOR

Milli oyuncunun kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica'nın bu gelişmenin ardından transfere kısa süre içinde izin verip vermeyeceği merakla bekleniyor.