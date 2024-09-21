Benfica'ya transfer olmadan önce adı zaman zaman Fenerbahçe ile de anılan Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi eski takımına destek mesaj gönderdi.
Milli yıldızımız Kerem, Galatasaray'ın "Sen sahada, biz tribünde" şeklinde derbi için yaptığı paylaşımın altına, "Başarılar Galatasaray'ım" notunu düştü. Kerem'in bu paylaşımı büyük ilgi çekti.
Kerem, Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası Portekiz temsilcisindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Benfica'da iki maçta iki gol attı.
Son Dakika › Spor › Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti - Son Dakika
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