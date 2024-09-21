Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti - Son Dakika
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Spor

Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmadan önce adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı takıma destek mesajı gönderdi. Kerem, Galatasaray'ın derbi için yaptığı "Sen sahada, biz tribünde" paylaşımına "Başarılar Galatasaray'ım" yorumunu yaptı.

21.09.2024 15:36
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Benfica'ya transfer olmadan önce adı zaman zaman Fenerbahçe ile de anılan Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi eski takımına destek mesaj gönderdi.

GALATASARAY'A DESTEK VERDİ

Milli yıldızımız Kerem, Galatasaray'ın "Sen sahada, biz tribünde" şeklinde derbi için yaptığı paylaşımın altına, "Başarılar Galatasaray'ım" notunu düştü. Kerem'in bu paylaşımı büyük ilgi çekti.

2 MAÇTA 2 GOL ATTI

Kerem, Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası Portekiz temsilcisindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Benfica'da iki maçta iki gol attı.

Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ibrahim YILDIRIM:
    de bi git kendi yoluna, adamlar seni istemedi yol verdi... 26 78 Yanıtla
  • ferhat eser:
    küçük kulüp işleri bunlar kerodan medet umuyolar hala şaka gibi 11 64 Yanıtla
  • ceysu:
    boş İnsan 10 30 Yanıtla
  • Türk Ak:
    1.55 boyunda bir balon 7 26 Yanıtla
  • Mustafa Elibol:
    olur mu bjkliler bjkli Kerem dio febeliler febeli Kerem diyo ?????? eee napalm kendi hâyal dünyaları uyandırmayalım arkadaşlar aynı zamanda son iki sezondur da şampiyon kendileri zannediyor 23 9 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    serçeler ve kargalar boşuna sevinmeyin mayislar bizimdir. 21 10 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Çok harika haber başlığı 15 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Kiymet bilinmeyen bir oyuncuydu, benfica yakında 50-60 milyona temiz satar. Demedi demeyin 12 2 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    Fenerbahçe'nin bundan haberi var mı 6 5 Yanıtla
  • ilker oymak:
    ???? ???? 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti - Son Dakika
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