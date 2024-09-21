Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti

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Benfica'ya transfer olmadan önce adı zaman zaman Fenerbahçe ile de anılan Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi eski takımına destek mesaj gönderdi.

GALATASARAY'A DESTEK VERDİ

Milli yıldızımız Kerem, Galatasaray'ın "Sen sahada, biz tribünde" şeklinde derbi için yaptığı paylaşımın altına, "Başarılar Galatasaray'ım" notunu düştü. Kerem'in bu paylaşımı büyük ilgi çekti.

2 MAÇTA 2 GOL ATTI

Kerem, Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası Portekiz temsilcisindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Benfica'da iki maçta iki gol attı.