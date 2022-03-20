Mağlubiyet sonrası olay tepki! Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşa etti - Son Dakika
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Mağlubiyet sonrası olay tepki! Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşa etti

20.03.2022 19:10
Mağlubiyet sonrası olay tepki! Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşa etti

Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olan Galatasaray'da karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu, maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Kırmızı kart beklediği bir poziyona ilişkin konuşan Genç yıldız yaptığı açıklamada, "Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, ağabeyimiz, 'Bilader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimiz, pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' deniyor." dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"AYAĞIM KIRILABİLİRDİ"

"Çok yoğun tempodan çıktık. 10 günde 4. maçtı. Tek hedef galibiyetti. Kazanıp gitmek istiyorduk. Olmadı. Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, ağabeyimiz, 'Bilader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimiz, pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' deniyor. Nasıl bakıldı pozisyona? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü.

"HAKEMLERLE GÜZEL KONUŞUYORUZ AMA ONLARIN TAVRI FARKLI"

Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Ne olması gerekiyor kart için. Gaziantep, sıfır sarı kartla ayrıldı. Bunları söylemek istemiyorum. Bana yakışan şeyler değil ama birileri bir şey söylemeli ki bize olan tavır değişir. Umarım değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı. Hocam bir bakılsa dediğimiz zaman 'Bakıldı' dedi. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar. Bunlar şaşırılacak şeyler. Milli araya gidiyoruz. Milli aradan dönünce seri galibiyetler alırız."

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mağlubiyet sonrası olay tepki! Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mağlubiyet sonrası olay tepki! Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşa etti - Son Dakika
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