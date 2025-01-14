Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına bomba yanıt - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına bomba yanıt

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Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, kendisini eleştiren Galatasaray taraftarıyla ilginç bir diyaloğa girdi. Sarı-kırmızılılardan ayrılışının takımın başarısında payı olduğu yorumuna anlam veremeyen Kerem, Galatasaraylı taraftara uzun bir metinle cevap verdi. 26 yaşındaki yıldız ile sarı-kırmızılı taraftar arasında yaşanan bu diyalog, kısa sürede gündem oldu.

14.01.2025 21:32  Güncelleme: 21:53
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Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada kendisini eleştiren Galatasaraylı bir taraftara çok ilginç bir yanıt verdi. Bu diyalog, kısa süre içerisinde viral oldu.

GALATASARAYLI TARAFTARDAN KEREM ELEŞTİRİSİ

Bir Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı takımın performansıyla ilgili "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem'in ayrılmasının da payı var. Kerem'in istikrarına, hücuma katkısına lafım yok kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var" yorumunu yaptı.

MİLLİ FUTBOLCUDAN BOMBA YANIT

Sarı-kırmzılı taraftarın paylaşımını alıntılayan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen eleştirilmesine anlam veremediğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray'ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray'a emek veren ve Galatasaray'dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?

Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, 'nankörlük' olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.

Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, 'Maç günü hala yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…' denileceğini biliyorum, öyle değil.

Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez.

Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim..."

KEREM'İN BENFICA PERFORMANSI

Sezon başında 12 milyon euro karşılığından Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon takımıyla 23 maça çıktı. 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Portekiz temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu\'ndan kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına bomba yanıt

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    KEREM SEN CİNCON TARAFTARINI NE TAKIYORSUN. ONLAR YERE ATLAYAN , SAHTEKAR TOPÇULARI SEVERLER. SEN ZATEN G5 E FAZLASIN. 106 47 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş adi 8 52 Yanıtla
    Ekrem Tepecik:
    fuzili sin 1 2
    Saim Dolanbay:
    Kendinimi Tarif Ediyorsun. 2 0
    GARİP DERVİŞ:
    ismini sormadık ama yazmışsın öğrenmiş olduk. 1 0
  • Burak Şan:
    Kerem en azından karakterli ve efendi kendisini sürekli geliştirmek için çaba sarfeden milli futbolcumuz 49 8 Yanıtla
  • Apple User:
    gsliyim balon gibi şişti kerem en sonunda patladı oda benficaya kısmetmiş 7 42 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    fenerin çocuğu Kerem aktürkoglu 7 39 Yanıtla
  • Mehmet İsmailoğlu:
    keremi eleştirmek Türk futbolunda nankörlük olur şu an tük futbolcu 10 adt say desek sayamayız 5 dersek bu 5 futbolcunun 1 veya 2 ci siraya koyulacak futbolcudur . 24 7 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Ya kerem nolur gereksizlere cevap verme sen 3. ligden geldin ve aslanlar gibi mücadele edip bize şampiyonluklar kazandirdin. yolun açık olsun.bu vesileyle ferhateser a nnna h.playim 17 5 Yanıtla
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