Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay gönderme - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay gönderme

Kerem Aktürkoğlu\'ndan Mert Hakan\'a olay gönderme

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Geçen sezon Rams Park'ta oynanan maçın ardından Mert Hakan Yandaş ile tartışan Aktürkoğlu, maç sonunda Yunus Akgün'ün paylaşımına 'Kulübeden izlesin' şeklinde bir cevap verdi. Aktürkoğlu'nun bu açıklaması, futbol gündeminde büyük yankı uyandırdı.

22.09.2024 09:26
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.

KEREM'DEN BOMBA GÖNDERME

Aktürkoğlu, derbi sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Geçen sezon Rams Park'ta oynanan maçtan önce Mert Hakan Yandaş ile tartışan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda Yunus Akgün'ün paylaşımına bomba bir yanıt verdi.

"KULÜBEDEN İZLESİN"

3-1'lik maçın ardından paylaşım yapan ve, "Burada kalmıştık" notunu düşen Yunus Akgün'e Kerem Aktürkoğlu'ndan, "Kulübeden izlesin" cevabı geldi. O yanıt maça yedek başlayan Mert Hakan'a gönderme olarak yorumlandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay gönderme

Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Galatasaray, Fenerbahçe, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Celal Özdemir:
    Mert Hakan Türk futboluna nadir gelen ve giden çamur, çirkef ve vasat bir topçudur NOKTA 25 6 Yanıtla
  • İbrahim:
    Mert Hakan geçmişte Galatasaray forması giyip,Anadolu klüplerinde oynarken Fenerbahçe'ye dört yıldız işareti yaparak göndrrme yapan şimdi ise Fenerbahçeden değeri yüksek ücret aldığından dolayı Fenerbahçe taraftarına yaranmaya çalışan futbol ile alakası olmayan bir kişiliğe sahip yani biraz karakter meselesi... 0 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Dün yine kudurdu çakal :)) 0 0 Yanıtla
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