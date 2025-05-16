Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem Aktürkoğlu\'ndan TFF\'ye olay tepki

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, TFF'nin 3. Lig'e getirdiği yaş sınırlaması kontenjan kuralıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Aktürkoğlu paylaşımında, ''21 yaşında TFF 3. Lig'den Galatasaray'a yükselen bir futbolcu olarak futbolda yaş sınırının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden, söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesi ve revize edilmesi gerektiğine inanıyorum'' dedi.

16.05.2025 13:57
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Portekiz ekibi Benfica forması giyen Milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu 3. Lig'e gelen kontenjan kuralıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

TFF'nin aldığı yeni karar doğrultusunda 3. Lig'de tüm kulüpler, 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş olan en fazla 5 futbolcuyu lisanslayabilecek. Yeni kural 25 yaş üstü futbolcular için büyük bir hak ihlalini beraberinde getirirken oyuncular kararı maçlarda protesto etmeye karar verdi.

Yeni karar ile ilgili tartışmalar devam ederken daha önce 3. lig forması giyerken Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu da bir paylaşımla yaşanan mağduriyete dikkat çekti.

İşte Kerem'in paylaşımı;

" Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF 3. Lig'de forma giyen futbolcular için uygulamaya konacak olan yaş kısıtlaması kuralı ile alakalı, profesyonel kariyerinin ilk adımlarını o ligde atan bir sporcu olarak düşüncelerimi yazıya dökerek paylaşmak istedim.

Bilindiği üzere, TFF 3. Lig'deki kulüpler, 2025-2026 sezonu ile birlikte, kadrolarında 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğan en fazla beş lisanslı oyuncu bulundurabilecek.

TFF 3. Lig'deki kulüplerin, antrenörlerin, sporcuların ve kulüp çalışanlarının yaşadığı birçok sıkıntıyı yakından bilen, hâlâ birçok takım arkadaşıyla, hocasıyla iletişim halinde olan biriyim. Bu karar alınırken, söz sahibi olan herkesin yaşanılan türlü sorunlara çare bulmak, problemleri minimuma indirebilmek adına, iyi niyetle inisiyatif kullandıklarını ve bu doğrultuda hareket ettiklerinin de farkındayım.

Elbette getirilen bu değişikliğin temelinde, 25 yaş altındaki genç sporcuların daha fazla süre alması, fırsat bulması ve ülke futboluna kazandırılması fikri yatıyor. Gençler oynasın, kendilerini göstersin, onları destekleyelim ve hep de desteklemeliyiz.

Ancak bunun kısıtlamalar ve yasaklar olmadan, birçok sporcu ve ailesi için mağduriyet oluşturmadan gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Yeni kural sonrasında; tek geçim kaynağı olan futboldan kopmak zorunda kalacak, maddi anlamda büyük sıkıntı yaşayacak ve 25 yaşında hayatına yeniden yön vermek durumunda olacak birçok TFF 3. Lig sporcusunun bulunduğunu biliyorum.

Türkiye'deki profesyonel futbol takım sayısıyla ilişkili olarak, TFF 3. Lig'de standart oluşturabilme adına her gün birçok sorun yaşanıyor.

Kararlar alınıp, birtakım kural değişiklikleri yapılırken herkesin ülke futbolunu daha iyiye götürmek için emek verip, çaba gösterdiğini görüyorum ve buna büyük saygı duyuyorum; ancak 21 yaşında TFF 3. Lig'den Galatasaray'a yükselen bir futbolcu olarak futbolda yaş sınırının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden, söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesi ve revize edilmesi gerektiğine inanıyorum."

Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • erdogan-ersoy:
    TFF, Fenerbahçeyi mutlu etmeye çalışacağına, alt yapıyı sokaklara, okullara kadar indirmeye çalışsın. okullar uyuşturucu değil, sporun yeridir sloganıyla çalışma yapsın, hem Türk futbolu gelişsin, hem gençler kötü alışkanlıklardan uzak dursun.. 12 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Tff hadi ordan 2 2 Yanıtla
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