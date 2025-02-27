Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı

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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, kramponuna nişanlısı Ceren Azak'ın ismini yazdırdı ve bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde gündem oldu.

27.02.2025 11:09  Güncelleme: 11:19
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Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica, Braga'yı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

TUR ATLADILAR

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. Bu sonuçla birlikte Benfica, adını yarı finale yazdırdı. Braga ise kupaya veda eden takım oldu.

NİŞANLISININ ADINI KRAMPONUNA YAZDIRDI

Maç öncesinde ise Kerem, Instagram hesabından konuşulan bir paylaşıma imza attı. Milli futbolcu, üzerinde nişanlısı Ceren Azak'ın isminin yazılı olduğu kramponunun fotoğrafını paylaştı.

İşte Kerem'in o paylaşımı;

Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı
Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı
Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı

Kerem Aktürkoğlu, Sosyal Medya, Benfica, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ertuğrul Karadağ:
    Helal olsun kardeşim benim yolun açık olsun mutlu ol hep 2 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Vay Para Basıyorlar 1 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    aferin evlat ailene sahip çık Galatasaray daki emeğine teşekkürler 1 1 Yanıtla
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