Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica, Braga'yı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. Bu sonuçla birlikte Benfica, adını yarı finale yazdırdı. Braga ise kupaya veda eden takım oldu.
Maç öncesinde ise Kerem, Instagram hesabından konuşulan bir paylaşıma imza attı. Milli futbolcu, üzerinde nişanlısı Ceren Azak'ın isminin yazılı olduğu kramponunun fotoğrafını paylaştı.
İşte Kerem'in o paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı - Son Dakika
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